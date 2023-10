Meinl-Reisinger: „Pilnaceks Tod hat uns genauso geschockt“

Beate Meinl-Reisinger: Der Tod von Christian Pilnacek ist unfassbar tragisch. Und hat uns genauso geschockt wie das ganze Land. Was mir gar nicht gefällt, ist die Instrumentalisierung dieses Todes, wie ich sie in den vergangenen Tagen von verschiedener Seite erlebt habe. Ganz allgemein haben Sie Recht mit dem politischen Klima. Das haben aber nicht die Neos in die politische Arena gebracht, sondern es ist schon dieses Freund-Feind-Denken, das Sebastian Kurz in die Politik gebracht hat. Aber, keine Frage, auch wir haben unsere Rolle reflektiert im U-Ausschuss: Sind wir da möglicherweise auch in diese Schemata gefallen? Das war einer der Gründe, wieso wir der Verlängerung des U-Ausschusses nicht zugestimmt haben.