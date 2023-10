Siebenjähriger auf Roller steht plötzlich Schwarzbär gegenüber

Anstatt in Panik zu geraten, hält der Junge inne und starrt den Bären an - bis dieser ebenfalls stehen bleibt.

Mit einer solchen Situation hat der siebenjährige Huxley aus British Columbia im Westen Kanadas wohl nicht gerechnet, als er sich auf seinen Roller geschwungen und auf den Weg gemacht hat. Plötzlich taucht vor ihm ein Schwarzbär auf und läuft direkt auf ihn zu. Videoaufnahmen halten den Moment fest. Statt in Panik zu geraten, starrt der Kleine den Bären an, bis dieser etwa einen Meter vor ihm stehen bleibt.

Dann taucht eine weitere Person auf und zeigt, was es heißt, einen kühlen Kopf zu bewahren. Ein Mann kommt um die Ecke, macht sich groß und geht mit erhobenen Armen auf den Bären zu. Der Bär versteckt sich zunächst hinter dem Auto und sucht dann das Weite.

Wie Huxley so ruhig bleiben konnte? „Wir haben ihm erklärt, schau, was in deiner Umgebung passiert. Wenn plötzlich ein Bär vor dir steht und du ohne Erwachsenen unterwegs bist, bleib ruhig“, erklärt seine Mutter gegenüber „Inside Edition“. Ein Glück, dass sie ihren Sohn auf eine Situation wie diese vorbereitet hat. Denn in British Coulmbia ist es keine Seltenheit, einem Schwarzbären zu begegnen. (bsch)