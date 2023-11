Florentina Leitner designt für das Dorotheum

Alte Meister und Avantgardemode aus Antwerpen.

Mittlerweile ist ihr Name ein Fixpunkt auf dem offiziellen Pariser Schauenkalender der Fédération de la haute couture et de la mode: Florentina Leitner hat ihre Designkarriere in Wien Hetzendorf begonnen, studierte darauf an der Königlichen Akademie in Antwerpen und startete dann ihr eigenes Label. Die Anmutung ihrer Kollektionen ist neoromantisch, girliehaft und immer auch mit einem ironisch-humorvollen Twist versehen, ihre Inspirationen bezieht sie häufig aus der Popkultur. Die Sommerkollektion für 2024, soeben im Palais de Tokyo präsentiert, basiert etwa auf dem australischen Mystery-Schinken „Picnic at Hanging Rock“ und leitet daraus eine viktorianische Ästhetik (mit herzigen Kirschen als Zierelement) ab.

Unikate, aber tragbar

Etliche Jahrhunderte in die Vergangenheit führte Leitner jene Aufgabe, der sie sich seit diesem Frühling stellte und die mit der aktuellen Classic Week im Wiener Palais Dorotheum ihren Abschluss findet. Der Südtiroler Künstler Klaus Pobitzer kam auf die Idee, die junge Designerin und das ehrwürdige Auktionshaus für eine Kooperation zusammenzubringen. „Die Idee war, das Alte und das Neue zu verbinden“, sagt Leitner. „Der erste Kontakt war gleich sehr konstruktiv, ich konnte anschließend schon durch das Archiv vor Ort gehen und mich dort umsehen, später, zurück in Antwerpen, hatte ich Zugriff auf das digitale Archiv.“

Während die Kooperation mit jungen zeitgenössischen Künstlern für Florentina Leitner eine natürliche Herangehensweise ist, war die Auseinandersetzung mit alten Meistern ein Novum. 21 Einzelstücke hat sie kreiert, dafür etwa ihre charakteristischen 3-D-Blumenstickereien mit Motiven, die Gemälden entnommen sind, kombiniert, mit dem Dorotheum-Logo gespielt. „Ich wollte nicht zu große Silhouetten entwerfen, sondern bin bei einer Ready-to-wear-Anmutung geblieben und habe einen Overall-Vibe geschaffen: Mir hat der Gedanke gefallen, dass so die Kunst der Alten Meister Teil von alltagskompatibler Mode wird.“ Aufgrund des internationalen Renommees des Auktionshauses und ihrer eigenen Community hofft Leitner auf internationale Resonanz bei der Auktion.