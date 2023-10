Stroboskop und Nordlichter

Viele Newcomer und nordische Acts lassen drei Tage lang in der isländischen Hauptstadt aufhorchen. Das musikalische Angebot ist dabei sehr breit gefächert.

Im Zentrum Reykjavíks ist man internationales Sprachgewirr schon lang gewöhnt, wenn es aber die halbe Nacht hindurch andauert und es nur so wimmelt auf den Straßen ist wieder die ganz große Party angesagt: Seit 2002 wird beim Iceland Airwaves Festival ein dichtes und abwechslungsreiches Live-Programm in etwa einem Dutzend Locations geboten. Ab Donnerstag (2. November) wieder drei Tage lang. Alles auf kurzen Fußwegen nahe dem Hafen erreichbar, zum Teil sogar Tür an Tür.

Der Fokus liegt auf nordischen Künstlern, die meisten davon aus Island selbst und musikalisch im Indie-Bereich angesiedelt. Auch die internationalen Acts sind meist jung und noch wenig bekannt. Insgesamt sind heuer über 100 Bands und Einzelkünstler angekündigt, kleine Schwerpunkte sind dabei Musikern von den Färöer Inseln und aus Kanada gesetzt. Zu den Highlights im Programm zählt sicher der dänische Produzent Trentemøller, einst bekannt geworden als Minimal-Techno-DJ und mittlerweile als Bandleader seinen musikalischen Bogen bis hin zu Dark Psychedelic spannend. Das war vor kurzem auch in der Wiener Arena zu erleben, in Reykjavík wird es das Finale dieser Welttournee sein.

Der isländische Singer/Songwriter Ásgeir Trausti gibt ein spezielles Konzert mit dem Iceland Symphony Orchestra in der Harpa, dem modernen Konzerthaus. Es war so schnell ausverkauft, dass gleich ein zweiter Termin fixiert wurde. Auch die international erfolgreichen „Monsters of Men“ geben sich ein Stelldichein und präsentieren nebenbei noch ihren Dokumentarfilm.

Einem größeren Publikum ist Daði Fryer bekannt, er ging 2021 für Island beim Eurovision Song Contest an den Start. Im vergangenen Jahr begeisterte bereits die ukrainische Folktronica-Truppe „Go_A“, ebenfalls ehemalige ESC-Teilnehmer.

„Bombay Bicycle Club“ und das gefeierte Post-Punk-Quintett „Squid“ bilden die Speerspitze der englischen Acts im Lineup, als Newcomer sind die Indie-Rocker „Yard Act“ aus Leeds vertreten sowie Trans-Künstler Freddie Lewis aus Bristol, der mit Songs im erzählenden Stil zuweilen an Mike Skinner („The Streets“) erinnert.

Für einen Kontrast im Lineup sorgt der US-Pianist Dustin O’Halloran, sein Auftritt zeigt wie breit das Angebot beim Airwaves Festival gefächert ist. So gab es bei der Ausgabe 2022 unter anderem ein sehr einfühlsames Konzert der Jazz-Sängerin und Grammy-Gewinnerin Arooj Aftab in der zart hallenden und gemütlich warm beheizten Freikirche (Fríkirkjan).

Von den isländischen Acts stehen einige auf dem Programm, die auch schon im Vorjahr dem Publikum ordentlich einheizten. Vollkommen zurecht zum Beispiel das kultige Elektronik-Trio „ex.girls“ (2022 noch unter dem Originalnamen „russian.girls“, aber mittlerweile – aus Gründen – umbenannt). Während die Masterminds im Hintergrund an Drumcomputer und Effektgeräten schrauben und dabei an „Kraftwerk“-Performances erinnern, liefert Sängerin Tatjana Dís Aldísar vor den beiden die Show ab. Von kühl bis eiskalt servieren sie dabei ihre tanzbaren Techno-Kracher.

Schade ist wie immer nur, dass man als Besucher von den vielen gleichzeitig stattfindenden Konzerten die meisten verpasst. Oder wenn man aufgrund des Andrangs keinen Zutritt mehr in den einen oder anderen Club bekommt. Etwas Abhilfe wird dadurch geschaffen, dass schon tagsüber viele Artists in sogenannten „Off Venues“ bei freiem Eintritt einen Zusatzgig spielen. Zum Beispiel in den Plattengeschäften der Stadt, wie dem etwas außerhalb gelegenen aber großräumigen Lucky Records. Dort spielten im vergangenen Jahr die selbsternannten Lo-Fi Electro Funk Luchadors „Revenge of Calculon“ groß auf – stilecht in bunten mexikanischen Wrestler-Outfits und mit ebenso knalligen Beats. Ihr famoser Auftritt am Nachmittag kam so gut an, dass die Spaßvögel aus Nottingham erneut eingeladen wurden.

Auf musikalische Überraschungen darf man sich also freuen, wenn ab Donnerstag wieder Iceland Airwaves loslegt. Und auf farbenfrohe Überraschungen nicht nur auf der Bühne – wenn beim Schlange stehen vor dem Club plötzlich verspielte Nordlichter den Nachthimmel über Reykjavík bemalen.

>>> Alle auftretenden Künstler im Überblick