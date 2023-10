Rolling Stones führen die britischen Charts an

Mit ihrem neuen Album „Hackney Diamonds“ landen die Rolling Stones gleich in mehreren Ländern auf Platz eins der Charts.

Die Rolling Stones führten am Freitag die britischen Musik-Charts an und sicherten sich mit der neuen Platte „Hackney Diamonds“ ihr 14. britisches Nummer-eins-Album. Das erste Studiowerk der Stones mit Originalmaterial seit 2005 erreichte auch in Australien, Neuseeland und u.a. Deutschland den Spitzenplatz der Charts.

Die 1962 gegründete Band gehört neben den Beatles, Robbie Williams und Bruce Springsteen zu den Acts mit den meisten Studioalben, die auf dem ersten Rang der britischen Charts landeten. „Hackney Diamonds“ war auch das meist verkaufte Vinyl. Aus Österreich lagen noch keine Zahlen vor. (APA/Reuters)