Gut gebaut: Restaurant im eklektischen Stilmix

In Madrid lässt sich im Penthouse by Wow Restaurant in äußerst ungewohnter Atmosphäre dinieren.

Es kommt einem spanisch vor: Speisen im Bad, im Tonstudio oder im Schlafzimmer? Kein Wunder, in Madrid wurde mit The Penthouse by Wow ein Restaurant mit eklektischer Gestaltung eröffnet, das als Teil des sogenannten Wow-Marktplatzes genau diesen Effekt hat. Das spanische Architekturbüro External Reference nimmt dabei Bezug auf das vormals im Altbau befindliche Hotel. Im ehemaligen Tonstudio erinnern maßgefertigte Akustikpaneele aus Nussbaum und daran befestigte Audiogeräte an die ehemalige Nutzung. Ein zusätzlicher Blickfang ist die Bar mit ihren Regalen und Sitznischen, die mit roten Fliesen verkleidet sind. Barhocker verteilen sich hier um einen großen Tisch, der den Mittelpunkt des Raums bildet.

Die exklusive Inneneinrichtung nimmt Bezug auf die vorherige Nutzung als Hotel. Germain Saiz

Die Atmosphäre im Restaurant changiert zwischen behaglichem Wohnflair und mondänem Restaurantsetting. Adrià Goula

Im ehemaligen Tonstudio erinnern maßgefertigte Akustikpaneele aus Nussbaum und daran befestigte Audiogeräte an die ehemalige Nutzung. Adrià Goula

Speisen im Bad: Badezimmerelemente zwischen Esstischen. Germán Saiz

Badezimmerelemente zwischen Esstischen. Adrià Goula

In der ehemaligen Bibliothek. Germán Saiz