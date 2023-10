Bitte nicht als Barbie verkleiden

Heidi Klum macht es noch immer spannend und während die Schauspielgewerkschaft von Film-Kostümen abrät, lassen sich Stars von ihren Kollegen inspirieren.

Seit 23 Jahren lädt Heidi Klum zu ihrer berühmt-berüchtigten Halloween-Party. Diese ist mittlerweile ebenso legendär wie die Verkleidungen der 50-Jährigen. Jedes Jahr aufs Neue, versucht sie, diese zu toppen. So war sie schon als Greisin verkleidet, als Roboter oder im Vorjahr als Wurm an der Angel von Ehemann Tom Kaulitz. 2023 soll es ein „wirklich extravagantes Kostüm“ werden, wie sie verrät. Auf Instagram postet sie unter dem Titel „Die Ruhe vor dem Sturm“ ein Bild, das sie nackt auf einem Fellsofa liegend zeigt.

„Die meisten Leute sind Krankenschwestern oder Polizisten, aber ich war immer auf der Suche nach etwas, das ich noch nicht gesehen hatte“, erklärt sie in einem Interview mit „People“. Dass sie dafür mehrere Stunden in der Maske sitzen muss, macht ihr nichts aus. Mit Spannung wird aber nicht nur Klums Kostüm, sondern auch ihre Party erwartet. Wie sie in der „Tonight Show“ Jimmy Fallon erzählte, werden dafür in Manhatten sogar Straßen gesperrt werden.

Heidi Klum an Tom Kaulitz‘ Haken. Imago

Wenn es nach Hollywood geht, dann sollten zumindest die Mitglieder der Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA in diesem Jahr auf Kostüme aus Hollywood-Filmen verzichten, um nicht auf Umwege diese auf Social Media zu promoten. Darunter fallen etwa Barbie, Charaktere der Addams Family, Marvel- und DC-Helden. Der Hintergrund ist der noch immer anhaltende Streik der Schauspielgewerkschaft.

Dabei werden sich in Österreich viele Halloween-Fans laut einer Suchmaschinen-Auswertung des Portals betrugstest.com als Wednesday Addams aus der beliebten Netflix-Serie verkleiden. Danach wurde am häufigsten gegoogelt. Von 165.000 Anfragen entfielen immerhin 49.500 auf den Charakter aus der Addams Family. Ebenfalls beliebt sind Harley Quinn, Harry Potter, Spider-Man und der Joker. Was die Hollywood-Gewerkschaft wohl weniger freuen wird.

Paris Hilton ließ sich unterdessen von prominenten Freundinnen inspirieren. So trug sie etwa schon das blaue Stewardessen-Kostüm, wie es Britney Spears in einem ihrer Musikvideos trug oder inszenierte sich im Fliegenpilz-Kostüm wie Musikerin Katy Perry.

Jessica Alba ließ sich ebenfalls von Britney Spears inspirieren.

Demi Lovato gefällt sich ganz klassisch als Schneewittchen.

Cindy Crawford wiederum machte als Sandy aus dem Film „Grease“ eine gute Figur.

Kendall Jenner zollte Marilyn Monroe Tribut.

Chris Colfer wiederum schlüpfte in die Rolle von Queen Elizabeth.

