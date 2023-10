Trauer um Matthew Perry: „Ich habe ihn bedingungslos geliebt“

Zahlreiche Fans und Stars bekundeten ihre Bestürzung und Trauer über Perrys plötzlichen Tod, darunter die Schauspielerinnen Gwyneth Paltrow, Shannen Doherty und Mira Sorvino.

Nach dem plötzlichen Tod des US-kanadischen Schauspielers Matthew Perry hat die Gerichtsmedizin in Los Angeles eine Obduktion ausgeführt, aber die Todesursache noch nicht bekannt gegeben. Die Behörde teilte am Sonntag mit, dass das Ergebnis einer toxikologischen Analyse noch ausstehe. Der „Friends“-Star war am Samstagnachmittag (Ortszeit) tot in einem Whirlpool in seinem Haus gefunden worden. Perry wurde 54 Jahre alt. Es gebe bei Perrys Tod keinen Hinweis auf ein Verbrechen, berichtete die „New York Times“ und bezog sich dabei auf Captain Scot Williams von der Polizei in Los Angeles. In seiner 2022 veröffentlichten Autobiografie hatte der Schauspieler offen über seinen jahrzehntelangen Kampf gegen Alkohol-, Drogen- und Tablettensucht geschrieben. Zahlreiche Fans und Stars bekundeten ihre Bestürzung und Trauer über Perrys plötzlichen Tod.

„Unsere Herzen sind gebrochen“, schrieben die Produzenten der Serie „Friends“ Marta Kauffman, David Crane und Kevin Bright in einer gemeinsamen Erklärung. „Wir sind schockiert und zutiefst betrübt über den Tod unseres geliebten Freundes Matthew“, heißt es weiter. „Wir werden die Freude, das Licht und die blendende Intelligenz, die er in jeden Moment brachte, immer in Ehren halten – nicht nur bei seiner Arbeit, sondern auch im Leben. Er war immer der lustigste Mensch im Raum.“

„Es war ein magischer Sommer“

Perrys Familie teilte dem Promi-Portal „People“ mit: „Wir sind untröstlich über den tragischen Verlust unseres geliebten Sohnes und Bruders.“ Und weiter: „Matthew hat so viel Freude in die Welt gebracht, sowohl als Schauspieler als auch als Freund.“ Die Schauspielerin Gwyneth Paltrow teilte auf Instagram ihre Erinnerungen an eine Romanze mit Perry im Jahr 1993. „Es war ein magischer Sommer“, schrieb die Oscar-Preisträgerin. Er sei „so lustig und so süß“ gewesen.

Schauspielerin Shannen Doherty widmete Perry auf Instagram einen Beitrag. Sie hätten sich in ihrer langen Freundschaft immer gegenseitig unterstützt und viel Spaß gehabt. „Ich könnte poetischer sein oder die Dinge besser sagen, aber im Moment überwiegen Schock und Traurigkeit“, schrieb sie auf Instagram. Perrys „Friends“-Co-Star Maggie Wheeler, die in der Erfolgsserie immer wieder seine Freundin Janice spielte, teilte auf Instagram eine Hommage. „Was für ein Verlust. Die Welt wird dich vermissen, Mathew Perry“, schrieb sie. „Die Freude, die du in Ihrem zu kurzen Leben so vielen bereitet haben, wird weiterleben. Ich fühle mich durch jeden kreativen Moment, den wir geteilt haben, so sehr gesegnet.“

Auch Selma Blair gedachte Perry auf Instagram: „Mein ältester Freund. Wir alle haben Matthew Perry geliebt, und ich besonders. Täglich. Ich habe ihn bedingungslos geliebt. Und er mich. Und ich bin kaputt. Mit gebrochenem Herzen. Süße Träume, Matty. Süsse Träume.“ Mira Sorvino, die 1994 an der Seite von Perry im TV-Ensemblefilm „Parallel Lives“ mitspielte, beschrieb seinen Humor als „einzigartig“. „Ach nein!!! Matthew Perry!! Du süße, unruhige Seele!! Mögest du im Himmel Frieden und Glück finden und mit deinem einzigartigen Witz alle zum Lachen bringen!!!“ , schrieb Sorvino.

Auch der kanadische Premierminister Justin Trudeau – Perrys Klassenkamerad in der Grundschule – zollte dem Gedenken Tribut. „Matthew Perrys Tod ist schockierend und traurig“, schrieb Trudeau auf X. „Ich werde die Schulhofspiele, die wir früher gespielt haben, nie vergessen, und ich weiß, dass Menschen auf der ganzen Welt nie die Freude vergessen werden, die er ihnen bereitet hat.“ Danke für all das Lachen, Matthew. Du wurdest geliebt – und wir werden dich vermissen.“

Perrys engste Kollegen schweigen noch

„Friends“ wurde Perrys größter Erfolg. Der 90er-Jahre-Hit dreht sich um das Leben einer Gruppe junger Freunde in New York. Die Serie wurde von 1994 bis 2004 in den USA produziert und in zig Ländern zum Fernsehkult. Für die Sondersendung „Friends: The Reunion“ kamen 2021 alle sechs Hauptdarsteller - Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matthew Perry, Courteney Cox, Matt LeBlanc und Lisa Kudrow - noch einmal zusammen. Von ihnen kam bisher keine Reaktion auf den Verlust ihres Kollegen. (sh)