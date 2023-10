Verletztenliste der Quarterbacks: Die volle Härte des NFL-Geschäfts

Nach nicht einmal der Hälfte der NFL-Saison musste bereits jedes vierte Team seinen Quarterback austauschen. Der Verletzungsteufel wütet unaufhaltsam.

Green Bay/Wien. Quarterbacks in der National Football League (NFL) sind hart im Nehmen. Humpeln sie also einmal mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Feld, ist in der Regel Schlimmeres passiert. Im Fall von Kirk Cousins, der sich am Sonntag im Spiel seiner Minnesota Vikings bei den Green Bay Packers ohne Fremdeinwirkung verletzte, wird ein Riss der Achillessehne befürchtet. Das Saisonende scheint für den 35-Jährigen, der in seiner zwölfjährigen Karriere noch kein Spiel verpasst hat, unausweichlich.

Für Minnesota wiegt der Ausfall Cousins’ schwer. Mit einer 4:4-Bilanz stecken die Vikings mitten im Kampf um einen Play-off-Platz, der ohne den Routinier nur schwer zu erreichen sein wird. Back-up-Quarterback Jared Hall verfügt über keinerlei NFL-Erfahrung und wurde erst in der fünften Runde des diesjährigen Drafts ausgewählt.

Die Szene vom humpelnden Cousins erinnerte unweigerlich an Aaron Rodgers. Der von den New York Jets neu verpflichtete Quarterback hatte sich gleich am ersten Spieltag mit einem Achillessehnenriss in den Krankenstand verabschiedet. Nur die kühnsten Optimisten glauben noch an ein Comeback Rodgers’ im Jänner, sollten die Jets auch ohne ihn die Play-offs erreichen.

Neben Cousins neu auf der Verletztenliste sind nach dem achten Spieltag der NFL Matthew Stafford (Los Angeles Rams), Kenny Pickett (Pittsburgh Steelers) und Tyrod Taylor (New York Giants), der ohnehin bereits der Ersatz von Daniel Jones ist. Bereits in den vergangenen Wochen verletzten sich Anthony Richardson (Indianapolis Colts), Deshaun Watson (Cleveland Browns) und Ryan Tannehill (Tennessee Titans). Am Sonntag gastiert die NFL in Frankfurt – mit einem derzeit kränkelnden Kansas-City-Superstar Patrick Mahomes. (cg)