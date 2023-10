Evangelisch in Österreich: Minderheit und Elite

Protestantisches Abenteuer in einer nicht protestantischen Umwelt. Erinnerung an den Reformationstag.

Heute ist Reformationstag. Ein Tag, der im öffentlichen Bewusstsein in Österreich so gut wie nicht vorkommt. Er ist aber ein sehr wichtiger Tag für die Protestanten, denn es ist der Gedenktag für die Begründung ihrer Konfession. Nach der Tradition hat Martin Luther am Tag vor Allerheiligen des Jahres 1517 an der Schlosskirche von Wittenberg seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel und für die Reform der Kirche angeschlagen.

Bei einem „Konzertgottesdienst“ in der Lutherischen Stadtkirche in der Wiener Dorotheergasse wird Alexander Van der Bellen heute eine sogenannte Kanzelrede halten: Keine Predigt und auch nicht von der Kanzel, sondern vom Lesepult. Eine solche Veranstaltung ist ein Anklang an die staatskirchliche Tradition des Protestantismus. „Über seinen Schatten springen“, wie der Wiener evangelische Superintendent meinte, muss der Bundespräsident dabei freilich nicht. Nach Jahrzehnten der Nichtzugehörigkeit ist er 2019 wieder in die evangelische Kirche eingetreten – damit alles wieder seine Ordnung hat. Der Bundespräsident ist kein „Ausgetretener“ mehr, worauf er anscheinend Wert legt.

Drei Tage seien ihr wichtig im Jahr, sagte eine prominente ehemalige Managerin evangelischer Konfession: der Karfreitag selbstverständlich, als geistlicher Angelpunkt des Evangelisch-Seins, Weihnachten und der Reformationstag als besonderer Tag der evangelischen Selbstvergewisserung. Dass der Karfreitag kein Spezialfeiertag für die Protestanten mehr ist, sei eine „offene Wunde“, klagt der evangelische Bischof Michael Chalupka.