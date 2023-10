Liedermacherin Sigrid Horn: „Kindermusik hören wir keine“

Ich konnte nicht schlafen. Da fand ich im Netz einen schönen Artikel darüber, dass Astronauten in der Schwerelosigkeit das Problem haben, dass ihr Herz schrumpft. Das war ein Bild, das mich so bewegt hat, dass ich, um meinen Freund nicht zu wecken, ins Bad gegangen bin, um das Lied zu schreiben. Ein Kind im Bauch ist auch gewissermaßen in der Schwerelosigkeit. Und als Liebende bist du es sowieso. Die Gefahr, etwas zu verlieren, irgendwie zu schrumpfen – die steigt in solchen Zuständen.