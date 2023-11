North West: Prinzessin mit großen Plänen

Die zehnjährige Tochter von Kim Kardashian und Kanye West ist zum ersten Mal alleine auf einem Cover zu sehen. Und sie steht dem Magazin „i-D“ auch Rede und Antwort.

Als Tochter von Kim Kardashian und Kanye West ist North West seit ihrer Geburt berühmt. Nun, im Alter von nur zehn Jahren ziert sie das Cover des Magazins „i-D“ und steht als „Prinzessin der Pop-Kultur“ dem Magazin Rede und Antwort.

Zugegeben, das Interview liest sich mehr wie der Fragebogen in einem Freundschaftsbuch. Dabei tritt die Zehnjährige ganz selbstbewusst auf. Auf die Frage nach ihrer Stilikone etwa heißt es „Ich“. Und wie sie sich selbst beschreiben würde? „Mhhmm ... Die beste überhaupt.“ Ihr Leben beschreibt sie als „Gesegnet, großartig, cool.“

Und natürlich wird auf die Frage nach dem Lieblingssong einer ihres Vaters erwähnt - „Through the Wire“ von Kanye West. Und auch auf die Frage nach ihrer Lieblingsoutfits bleibt alles in der Familie: „Die Kleidung von Meiner Mama und meinem Papa, wenn sie mir passen.“ Die Outfits für das Shooting stammen übrigens alle aus dem Kleiderschrank der Zehnjährigen. Ansonsten erfährt man, dass sie gerne Kunst macht und ein riesiger Basketballfan - „Es ist kein Hobby, es ist ein Lifestyle“ - ist.

Pläne für die Zukunft hat sie einige. Sie will Rapperin werden, Basketballspielerin und nebenbei noch Kunst machen. Und natürlich auch Skims und Yeezy - die beiden Unternehmen ihrer Eltern - leiten. Was ihr am Shooting am besten gefallen hat? „Die Pommes“. (cg)