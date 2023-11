Walter Chiapponi wird Creative Director bei Blumarine

Der neue Creative Director von Blumarine war zuvor bei Tod‘s tätig und folgt auf Nicola Brognano

Walter Chiapponi übernimmt die Rolle des Creative Directors bei Blumarine. Der Designer, der zuvor bei Tod‘s tätig war, folgt damit auf Nicola Brognano.

Chiapponi, der seine erste Kollektion für Blumarine bei der Mailänder Modewoche im Februar 2024 präsentieren wird, begann seine Karriere nach seinem Studium am European Institute of Design in den späten 90er-Jahren. Sein Werdegang führte ihn von Alessandro Dell‘Auqua über Stationen bei Givenchy, Valentino, Gucci, Miu Miu bis hin zu Bottega Veneta.

„Ich freue mich sehr, zum Kreativdirektor einer italienischen Kultmarke ernannt worden zu sein, die im Laufe der Zeit eine Vorstellung von Weiblichkeit definiert hat, die von Leichtigkeit und Kreativität geprägt ist“, so Chiapponi. Und weiter: „Die Möglichkeit, zu einer neuen Phase von Blumarine beizutragen, ist für mich eine Gelegenheit, neue aufregende und wichtige Horizonte zu erkunden (..)„.

Marco Marchi, Sole Director bei Eccellenze Italiane, der Holdinggesellschaft hinter Blumarine, ist sich sicher, den richtigen Mann gefunden zu haben: „Ich bin zuversichtlich, dass Walter Chiapponi mit seinem international anerkannten Talent und seinem feinen stilistischen Gespür neue Energie in Blumarine einbringen und gleichzeitig das außergewöhnliche Erbe der Marke ehren wird.“ (Red.)