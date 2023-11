Keanu Reeves kommt zum Nova Rock 2024

Das Festival in Nickelsdorf hat erste Acts bekannt gegeben: Headliner des Nova Rock 2024 werden Green Day, Avenged Sevenfold und Måneskin sowie Bring Me the Horizon. Auch die Band von Hollywoodstar Keanu Reeves tritt auf.

Wer nächstes Jahr beim Nova Rock als Headliner auf der Bühne stehen wird, steht nun fest: Gebucht wurden das Punk-Trio Green Day, die Metal-Band Avenged Sevenfold und die Briten Bring Me the Horizon sowie das Song-Contest-siegende italienische Glam-Rock-Quartett Måneskin. Deren Bassistin Victoria De Angelis ist auch die einzige Frau im Headliner-Reigen. Das Nova Rock 2024 findet vom 13. bis 16. Juni statt und dauert heuer zum ersten Mal vier Tage.

Viel Aufmerksamkeit erregen wird dort wohl eine andere Band, die vor allem wegen eines ihrer Mitglieder bekannt ist: Nach 20-jähriger Abstinenz steht Dogstar, die Gruppe rund um Hollywoodstar Keanu Reeves, wieder auf einer österreichischen Bühne.

Auftreten werden außerdem Pop-Rock-Musikerin Avril Lavigne, die Death-Metal-Combo Asinhell sowie die Metalcore-Bands Parkway Drive und Bad Omens. Für Sum 41 wird der Auftritt am Nova Rock wohl der letzte in Österreich sein. Sie haben ihre Auflösung angekündigt. Als heimische Acts sind 2024 Folkshilfe, Aut of Orda und Granada dabei. Erstmals nach Nickelsdorf verschlägt es Jane‘s Addiction und Babymetal. Tickets für das Festival, das wieder im burgenländischen Nickelsdorf stattfindet, gibt es ab 219 Euro (für drei Tage). (her)