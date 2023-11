Taylor Tomlinson: Die einzige Frau im Late Night Fernsehen

Comedienne Taylor Tomlinson bekommt eine eigene Talkshow im spätabendlichen TV-Programm. Sie ist (noch) 29 Jahre alt, und wurde mit Tiktok und Netflix berühmt.

Es ist nicht so, dass es noch gar keine Frauen gab in der Geschichte der amerikanischen Late-Night-Talkshows. Joan Rivers war in den Achtzigern Vorreiterin, zuletzt kam vor vier Jahren die kanadische Youtuberin Lilly Singh spätabends auf die Bildschirme. Beiden TV-Shows war nur ein kurzes Leben beschieden, nach zwei Jahren wurden die Shows abgesetzt. Vielleicht wird Taylor Tomlinson mehr Zeit gegeben. Sie wird künftig eine Talkshow auf CBS moderieren, wie diese Woche in der „Late Show With Stephen Colbert“ bekannt gemacht wurde. Tomlinson wird auch die einzige Frau im US-Late-Night-TV sein.

Ihre Show „After Midnight“ soll Anfang 2024 starten und bekommt den Sendeplatz nach Colbert. Tomlinson beerbt James Corden, der im April nach acht Jahren Laufzeit das Ende seiner „Late Late Show“ bekannt gegeben hat.

Tomlinson macht Comedy, seit sie 16 ist

Mit Tomlinson findet ein Generationenwechsel statt. Ob Jimmy Kimmel oder Seth Myers, John Oliver oder Stephen Colbert: Sie alle sind um die 50 oder darüber. Tomlinson hingegen ist (noch) 29 Jahre alt. Nach eigenen Angaben hatte sie nie einen „richtigen“ Job, sondern macht Stand-Up-Comedy, seit sie 16 Jahre alt ist.

Geboren wurde sie am 4. November 1993 in Kalifornien, wo sie mit drei jüngeren Geschwistern in einer christlich-konservativen Familie aufwuchs. Als sie acht Jahre war, starb ihre Mutter an Krebs. In ihren Comedy-Programmen geht es auch oft um ihre Familie und um psychische Gesundheit. Sie spricht offen über ihre bipolare Störung.

2,5 Millionen Follower auf Tiktok

Bekannt wurde Tomlinson über Tiktok, wo sie 2,5 Millionen Follower hat, sowie mit der Netflix-Serie „The Comedy Lineup“. Dort wurde auch ihre Comedy-Specials „Quarter-Life Crisis“ und „Look at You“ veröffentlicht, die zu den erfolgreichsten des Streaminganbieters gehören. (her)