Ich habe mir gedacht, dass es sowieso irgendwann einmal rauskommt. Also, nütze ich doch die Möglichkeit meiner Bekanntheit, um damit in die Öffentlichkeit zu gehen und auf die notwendige Krebsvorsorge aufmerksam zu machen. Ich hatte mich zuvor aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Aber, die Menschen, die an Krebs leiden, die sind nicht alleine. Ich will anderen also Mut zusprechen! Man muss Vertrauen zu Experten haben, die moderne Medizin wird besser – es gibt andere Chancen. Die musst du nützen. Und wenn es dir schlecht geht, musst du auch mal all das Negative rauslassen. Und das geht nur, wenn man dir auch zuhört.