Japanische Kopfhautpflege unter dem Brausereif

In der Wiener Innenstadt gibt es seit diesem Herbst ein neues Spa, das auf Kopf und Haare spezialisiert ist, das Japanese Head Spa Vienna. Ein Probebesuch.

Hinlegen, Sterne schauen, Haare waschen lassen. In einer kleinen Gasse hinter dem Wiener Kohlmarkt, zwischen Dior und Burberry, ein bisschen versteckt, findet sich seit dem frühen Herbst das erste Japanese Head Spa der Stadt. Wem die Videos auf Instagram noch nicht eingespielt wurden, es geht um Massagebehandlungen, die mit einer ausführlichen Haarwäsche kombiniert werden. Zu Beginn einer Sitzung wird die Kopfhaut analysiert, um die Pflegeöle an die individuellen Bedürfnisse anzupassen, danach werden Kopf und Nacken massiert, die Haut gepeelt, die Haare gepflegt. Das Besondere an den eigens angefertigten Betten ist ein Brausering, der sich langsam auf und ab, vom Hinterkopf zum Stirnansatz, bewegt. Die Ohren bleiben trocken. Die Temperatur wechselt, damit das Blut der Kopfhaut ein wenig in Wallung kommt.

Japanese Head Spa Vienna

Die Idee zum Head Spa kam Inhaberin Denisa Nedev, nachdem sie eine Haarausfall-Episode erlebt und schwer damit zu kämpfen hatte. Sie probierte viel und konzentrierte sich in ihrer nebenberuflichen Kosmetikausbildung auf das Haarpflegethema. In den Niederlanden ließ sie sich in die Abläufe japanischer Kopfbehandlungen einführen und seit Oktober führt sie nun schon ihr eigenes Spa. Hell, beruhigend ist die Atmosphäre dort. Ihre Kunden können zwischen drei Behandlungen wählen. Nach einer Stunde wird man bei einer Tasse Tee wieder trocken geföhnt. Am Ende streicht man sich durch die Haare. Seidig trifft es am besten.