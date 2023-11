Victor Wembanyama: Der Alien hat die NBA im Sturm erobert

Ein Riese unter den Giganten: Victor Wembanyama (l.) brilliert in der besten Basketballliga der Welt.

Nur fünf Spiele hat Victor Wembanyama (19) in der besten Basketballliga der Welt gebraucht, um auch die letzten Skeptiker von sich zu überzeugen.

Als Wunderkind wurde er angepriesen, spätestens in der Nacht auf Freitag hat Victor Wembanyama gezeigt, dass er seinen Vorschusslorbeeren absolut gerecht wird. Der 19-jährige Franzose im Dress der San Antonio Spurs erzielte erstmals in seiner Karriere mehr als 30 Punkte in einem Spiel der National Basketball Association (NBA) und führte sein Team zu einem 132:131-Sieg gegen die Phoenix Suns. Wembanyama, 2,24 Meter groß und aufgrund ­seiner außergewöhnlichen sportlichen Fähigkeiten als „Alien“ bezeichnet, kam auf 38 Zähler, zudem auf zehn Rebounds, zwei Vorlagen, zwei Blocks und einen Steal.

Für die Spurs war es der dritte Sieg im fünften Saisonspiel, Titelanwärter Phoenix verloren dagegen zum zweiten Mal binnen drei Tagen gegen die Gäste aus Texas. Bereits beim 114:115 am Dienstag hatte Wembanyama großen Anteil am Erfolg, als den Spurs auch dank seinen 18 Punkten ein sensationelles Comeback nach zwischenzeitlich 20 Punkten Rückstand gelang.