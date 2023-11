Oberste Regel beim Wuzeln: Nullerputz is a Saftl

Über einen wunderschönen wienerischen Satz, der leider viel zu wenig bekannt ist.

Plötzlich war alles wieder da. Nach Jahren, in denen man keinen mehr angegriffen hat, war der Wuzler gleich wieder vertraut. Vordere Reihen auf den Kopf stellen, von hinten ziehen, Schuss – und Tor. Es ist wie beim Radfahren, das verlernt man auch nicht. Wer bis jetzt kein Wort verstanden hat: Ein Wuzler (auch Wuzzler oder Wutzler) ist der Tisch für Tischfußball. Und Wuzeln (Wuzzeln, Wutzeln) ist das Spiel. Dass man in Deutschland Kickern sagt, in der Schweiz Töggelä und es noch weitere Varianten gibt, lassen wir einmal beiseite. In großen Teilen Österreichs (außer vielleicht in Vorarlberg, dort sagt man „Tschüttele“) weiß man Bescheid, wenn vom Wuzeln die Rede ist. Der Name kommt von der drehenden Bewegung mit den Stangen, an denen die Spielerfiguren montiert sind. So wie man etwa auch Zigaretten, Nudeln oder Nasensekret zwischen den Fingern wuzelt.

Auch nach Jahren sitzen die Rituale noch: Münze auf den Tischrand legen bedeutet, dass man die Sieger fordert. Dann einigt man sich auf die Regeln. „Ohne Mitte, mit Aufteilen“ – ein Tor aus der Mittelreihe gilt nicht, wer ein Tor bekommen hat, bekommt den nächsten Ball. Und seinerzeit in Simmering gab es noch eine wunderschöne Regel: „Nullerputz is a Saftl.“

Der Nullerputz findet sich in keinem gängigen Wörterbuch. Aber die Bedeutung ist naheliegend: Man gewinnt ein Spiel ohne Gegentreffer, also zu null. Abgeleitet vom „putzen“ im Sinne von kehren, also quasi den Gegner vom Platz fegen. Und vom Nuller, der süddeutschen und österreichischen Variante der Ziffer 0. Ein Saftl wiederum ist, wenig überraschend, ein Getränk, das man in so einem Fall vom Verlierer gezahlt bekommt. Viel wienerischer wird es heute nicht mehr. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, es liegt schon das nächste Fuffzgerl am Tisch. In diesem Sinne: Ohne Mitte, mit Aufteilen, Nullerputz is a Saftl.

