„Maschinen erschaffen nichts radikal Neues“

Genau. Die Wissenschaften wurden in den letzten Jahren stark von den Fragestellungen und der Empirie standardisiert und formalisiert – und große Sprachmodelle wie Chat GPT sind gut geeignet, solch standardisierte Texte zu produzieren. Die Arbeitsweise an Universitäten wurde in ein so enges Raster genötigt, dass sie jetzt von einer Maschine übernommen werden kann. Die Künste haben den Vorteil, nicht standardisiert worden zu sein. Diese Freiheit, die in den Künsten nie infrage gestellt wurde, ist für die Universitäten in ihrer Gesamtheit wichtig, denn im Zeitalter der Algorithmen kommt es darauf an, die richtigen Fragen zu stellen.