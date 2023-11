Die Verbraucherstimmung in Deutschland ist angesichts der Kämpfe im Nahen Osten so schlecht wie seit einem halben Jahr nicht mehr.

Der deutsche Handelsverband befürchtet eine dämpfende Wirkung auf diesjährige Weihnachtseinkäufe.

Die Verbraucherstimmung in Deutschland ist angesichts der Kämpfe im Nahen Osten so schlecht wie seit einem halben Jahr nicht mehr. Das entsprechende Konsumbarometer verringerte sich im November um 1,24 auf 93,82 Punkte und fiel damit auf den niedrigsten Stand seit Mai, wie der Handelsverband Deutschland (HDE) am Montag mitteilte. Ein Grund für die schlechte Entwicklung sei der Überfall der Hamas auf Israel sowie der daraus resultierende Konflikt, so der HDE.

„Diese angespannte geopolitische Lage dürfte zur Unsicherheit bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern beitragen.“ Im Ergebnis planten die Menschen in Deutschland weniger Konsumausgaben ein, während die Sparneigung steige.

Damit sei ein deutliches Anziehen der privaten Ausgaben im restlichen Jahr eher unwahrscheinlich, hieß es. „Es ist nach Lage der Dinge nicht ausgeschlossen, dass von der eingetrübten Stimmung eine dämpfende Wirkung auf die Weihnachtseinkäufe ausgehen kann.“ Eine signifikante Erholung dürfte dann erst im kommenden Jahr einsetzen.

Gesamtwirtschaft stimmt Händler zuversichtlich

Der Pessimismus der Verbraucher steht laut HDE im Kontrast zu der konjunkturellen Lage: „In der Gesamtwirtschaft zeigt sich eine gewisse Stabilisierung der Entwicklung, die durchaus zuversichtlich stimmen kann“, hieß es. „Die befragten Konsumenten teilen hingegen diesen Optimismus nicht.“ Auch die GfK- und NIM-Konsumforscher hatten einen Rückgang ihres Barometers für November vorausgesagt.

Das HDE-Konsumbarometer basiert auf einer monatlichen Umfrage unter 1600 Personen. Sie werden zu Anschaffungsneigung, Sparneigung, finanzieller Situation und zu anderen konsumrelevanten Faktoren befragt. (APA)