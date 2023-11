Österreicher wechseln Strom- und Gasanbieter wieder deutlich öfter

Von Jänner bis September wechselten 281.900 Haushalte und Unternehmen ihren Anbieter. Nach Turbulenzen im Vorjahr sorgt der gestiegene Wettbewerb nun wieder für günstigere Angebote.

Günstigere Angebote haben die Österreicherinnen und Österreicher in den ersten neun Monaten dazu bewegt, ihren Strom- oder Gaslieferanten deutlich häufiger zu wechseln als vor einem Jahr. Von Jänner bis September wechselten 281.900 Haushalte und Unternehmen ihren Anbieter, im Vergleichszeitraum davor waren es nur 165.918, teilte die E-Control am Dienstag mit. Nach den letztjährigen Turbulenzen floriere der Wettbewerb wieder und ein Wechsel zahle sich aus.

Die Wechselraten betrugen 3,2 Prozent bei Strom und 6,2 Prozent bei Gas. Sehr hohe Wechselzahlen, sowohl bei Strom als auch bei Gas, wurden in Niederösterreich verzeichnet, was laut E-Control mit Ankündigungen von Vertragskündigungen vieler Kunden in Niederösterreich zusammenhängen dürfte. Auch in Wien und Oberösterreich wechselten viele ihren Strom- oder Gaslieferanten.

Angesichts noch immer hoher Energiepreise rät die E-Control, weiterhin Energie zu sparen und Preise zu vergleichen. „Schon ein Grad Raumwärme weniger bringt schon bis zu sechs Prozent Einsparung“, so der Vorstand der E-Control, Alfons Haber. (APA)