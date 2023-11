Chinas Automarkt wächst weiter

Der chinesische Automarkt ist im Oktober den dritten Monat in Folge gewachsen.

Der zum Jahresbeginn vom US-Elektroautobauer Tesla angezettelte Preiskampf drückt jedoch die Rentabilität von reinen E-Auto-Herstellern.

Der chinesische Automarkt ist den dritten Monat in Folge gewachsen. Im Oktober stiegen die Pkw-Verkäufe in China im Vergleich zum Vorjahr um knapp zehn Prozent auf zwei Millionen Einheiten, wie der Branchenverband China Passenger Car Association (CPCA) am Mittwoch mitteilte. Im November könnte der Absatz sogar um 20 Prozent zulegen, weil die Hersteller ihre Verkaufsziele auf dem größten Automarkt der Welt erreichen wollten.

Vor allem Autos mit klimaschonenden Antrieben - sogenannte New Energy Vehicles (NEV) - waren gefragt. Im Berichtszeitraum seien 37,5 Prozent mehr Autos mit Elektro-, Hybrid- oder Wasserstoffantrieb an die Kunden gegangen als noch ein Jahr zuvor. Ihr Anteil an den Gesamtverkäufen machte 37,4 Prozent aus. Der Export sorgte ebenfalls für Schwung und lag mit einem Wachstum von 49 Prozent nahezu auf dem Niveau von September.

Doch der zum Jahresbeginn vom US-Elektroautobauer Tesla angezettelte Preiskampf drückt die Rentabilität von reinen E-Auto-Herstellern. Tesla selbst verkaufte im Vergleich zu seinen chinesischen Konkurrenten weniger Fahrzeuge: Die Auslieferungen von in China hergestellten E-Autos gingen im um 2,6 Prozent gegenüber dem Vormonat zurück und lagen nur 0,6 Prozent über dem Vorjahreswert. „Der Automobilsektor war bereits in einem sehr miserablen Zustand, mit Gewinnmargen auf einem historischen Tiefstand von nur 4,5 Prozent im September“, sagte Cui Dongshu von der CPCA mit Blick auf die Zahlen für den Vormonat. Zahlreiche Produzenten setzen deshalb verstärkt auf Sparmaßnahmen und Partnerschaften, um zu überleben. (APA)