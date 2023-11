Sanierungsplan bei Hanfpflanzen-Händler Bushdoctor angenommen

Die Gläubiger erhalten nach Angaben des KSV1870 eine Quote von 20 Prozent.

Im Insolvenzverfahren rund um die mit dem Handel von Hanfpflanzen, Rauchzubehör sowie Hanf- und Nebenprodukten beschäftigte Bushdoctor GmbH aus Brunn am Gebirge/NÖ ist am Donnerstag am Landesgericht Wiener Neustadt der Sanierungsplan angenommen worden. Die Gläubiger erhalten nach Angaben des KSV1870 eine Quote von 20 Prozent, zahlbar in Raten binnen zwei Jahren.

Über das Unternehmen war am 14. Juli auf eigenen Antrag ein Konkursverfahren eröffnet worden. Der Schuldenstand liegt laut KSV bei 950.000 Euro und verteilt sich auf rund 70 Gläubiger und 26 Dienstnehmer. Die Bushdoctor GmbH führt neben der Firmenzentrale fünf Filialen - in Wien-Neubau, Vösendorf/NÖ, Seiersberg und Kapfenberg/Stmk sowie in St. Pölten. (APA)