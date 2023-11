Jazz, der gegen Rassismus auftritt: Joshua Redman in Wien

Saxofonist Joshua Redman stellte die neue, aufregende Sängerin Gabrielle Cavassa vor. Sie sang auch eine Elegie über die Ermordung von George Floyd.

Der Jazz bürstete seit seinen Anfängen zahlreiche Musical- und Popsongmelodien gegen den Strich. Aber durchaus nicht immer ruppig. So manche Umharmonisierung erfolgte unglaublich zärtlich. Man erinnere sich an John Coltranes hauchige Adaption von „My Favourite Things“ aus dem Österreich verherrlichenden Musical „The Sound of Music”, das hierzulande erstaunlich unbekannt geblieben ist. Jetzt hat sich der vielseitige Saxofonist Joshua Redman als Einstand beim renommierten Label Blue Note ein Konzeptalbum mit Songs ausgedacht, die nicht nur amerikanische Städte zum Thema haben, sondern auch den Zeitgeist mehrerer Dekaden mit viel Gusto mischen.