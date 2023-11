Wieder was mit Nachhaltigkeit

Sprechblase Nr. 517. Warum es jetzt auf „Carbon Intelligence“ ankommt.

Zur Abwechslung einmal ein paar Definitionen: Wissen, so lautet ein alter Aphorismus, ist zu wissen, dass ein Paradeiser eine Frucht ist. Weisheit bedeutet, sie nicht in einen Fruchtsalat zu schneiden. Und Intelligenz: Das ist die Fähigkeit, sich in neuen Situationen zurechtzufinden und Aufgaben durch Denken zu lösen – also vielleicht die Alternative zum Fruchtsalat zu finden.

Apropos Intelligenz: Erst war bloße Intelligenz gefragt, dann auch die emotionale. Später nach der kollektiven die künstliche. Und jetzt kommt auch noch die – Achtung, Sprechblase – Carbon Intelligence: die Fähigkeit, die es Unternehmen ermöglicht, Wertschöpfung und Wirkung zu kontrollieren, zu verbessern und voranzutreiben, indem sie CO 2 -Verbrauch und Nachhaltigkeitsdenken in die Entschei­dungen einfließen lassen.

So, wissen wir das auch. Jetzt kommt es halt auf weises Handeln an.

