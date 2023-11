Er hat ein kleines Land größer gemacht

Nach 1989 brachte Karel Schwarzenberg aus dem Exil Weitsicht nach Prag, wurde Außenminister und sogar fast Präsident.

Seit Sonntagvormittag weht über dem barocken Černín-Palais, Sitz des tschechischen Außenministeriums, eine schwarze Fahne. Zum Gedenken an den einstigen Außenminister Karel (Karl) Schwarzenberg, der das Amt des tschechischen Chefdiplomaten in zwei Regierungen bekleidet hatte, der 2013 knapp eine Präsidentenwahl verlor und neben Václav Havel zu den prägendsten tschechischen Politikern nach 1989 gehörte. Am Samstag ist er im Alter von 85 Jahren in einem Spital in Wien verstorben.

Die Todesnachricht kam in der Nacht auf Sonntag, als in Tschechien alle noch schliefen. Als das Land erwachte, verbreitete sich die Nachricht sehr schnell. Und sie löste eine Betroffenheit aus, wie man sie seit dem Ableben von Václav Havel 2011 bei keinem anderen Politiker mehr erlebt hat.

Die Tschechen haben Schwarzenberg, dessen Geschlecht in fränkischem Uradel mit alemannischen Vorläufern wurzelt und seine Stammburg in Scheinfeld nahe Nürnberg hat, liebevoll nur den „Fürsten“ genannt, auf Tschechisch „Kníže“. Zwar lagen längst nicht alle mit ihm auf einer politischen Wellenlänge als „Schwarzer“, als der er sich selbst bezeichnete. Sehr viel größer aber war die Zahl derer, die ihn wegen seiner Freundlichkeit, seiner Eleganz und seines tiefen, knorrigen böhmischen Humors gemocht haben.

Emigration 1948 nach Österreich

Schwarzenberg wurde 1937 in Prag als zweites von vier Kindern der Familie von Fürst Karl Schwarzenberg (1911–1986) geboren. Seine Mutter, Antonie (1905–1988), wuchs in Österreich auf. Die Familie verließ 1948 nach dem kommunistischen Umsturz in der Tschechoslowakei das Land, wo sie viele Liegenschaften besaß. Die Emigration wurde durch ihre zusätzliche Schweizer Staatsangehörigkeit erleichtert. Zunächst zog man ins Salzburger Land, Karl Schwarzenberg ging in Gmunden ins Gymnasium. 1954 Umzug nach Wien. Schwarzenberg studierte Jus und Forstwissenschaft in Wien, Graz und München, schloss aber nicht ab.

In den 1960er-Jahren wurde er politisch in ÖVP-Kreisen tätig, war Co-Finanzier der Gründung des Wirtschaftsmagazins „Trend“. Er unterstützte dank seiner guten Kontakte frühzeitig den Widerstand gegen die Kommunisten in der Tschechoslowakei und anderswo. Lang leitete er die Helsinki-Föderation für Menschenrechte und kam nach dem Ende der KP-Herrschaft 1989 zurück nach Prag.

Viel Zustimmung erntete Schwarzenberg bei den Tschechen für sein Eintreten für die Menschenrechte (siehe auch die Geschichte rechts). Er selbst nannte es einen guten Zufall, an einem 10. Dezember geboren worden zu sein: „An einem 10. Dezember (1948, Anm.) wurde die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte durch die UNO verabschiedet. Kein Wunder, dass mich das Thema zeitlebens umgetrieben hat.“

Höchster Orden des Landes

Für dieses Engagement wie generell für sein Wirken wurde Schwarzenberg am tschechischen Nationalfeiertag, dem 28. Oktober, an dem man der Gründung der Tschechoslowakei 1918 gedenkt, besonders geehrt. Präsident Petr Pavel verlieh dem „Fürsten“ den höchsten Orden des Landes.

Persönlich konnte Schwarzenberg ihn nicht entgegennehmen, seine Gesundheit ließ das nicht zu. An seiner Stelle reiste sein Sohn in die Moldaustadt. Die Ehrung im Vladislav-Saal der Prager Burg wurde von den Gästen dann mit minutenlangem Applaus bedacht.

Petr Pavel zeigte sich in seiner Reaktion auf die Todesnachricht tief betroffen: „Es ist eine in jeder Beziehung große Persönlichkeit von uns gegangen. Es war mir eine große Ehre, ihn persönlich kennengelernt zu haben“, erklärte Pavel und erwähnte zudem speziell „Schwarzenbergs Noblesse, Weisheit und dessen liebenswerten Humor“.

Der Mitbegründer der konservativen Partei TOP 09, Miroslav Kalousek, schrieb auf X, die Republik sollte Schwarzenberg für alles, was er für sie getan hat, ewig dankbar sein. Schwarzenberg stand mehrere Jahre an der Spitze der Partei und war ihr Ehrenvorsitzender. Ähnlich lobende Worte kamen auch von vielen anderen tschechischen Politikern, sowohl aus der Regierung als auch der Opposition. Nicht wenige betonten, dass nicht nur Tschechien einen großen Verlust erlitten, sondern auch ganz Europa seinen wohl letzten „Gentleman“ verloren habe.

Es ist in der Tat ein glückliches Tschechien, das in der Zeit der Samtrevolution 1989 so einen Mann hatte, der aus dem Exil in Österreich zurückkehrte – um beizutragen, Freiheit und Demokratie durchzusetzen. An der Seite von Havel, dessen Sekretär auf der Prager Burg er war, sorgte er dafür, dass Tschechien ein Ansehen bekam, das seine geografische Größe deutlich überstieg. Das große Ziel, Präsident zu werden, verfehlte Schwarzenberg indes 2013, als er in der Stichwahl knapp Miloš Zeman unterlag.

Als Politiker und Denker war er ein großer Förderer der Integration innerhalb der EU. Und obwohl er sich als Konservativer deklarierte, hatte er große Sympathien in liberalen Kreisen und bei jungen Leuten.

Letzte Reise nach Wien

Schwarzenbergs gesundheitliche Probleme waren schon älteren Datums. Vor allem Herz und Nieren plagten ihn. Vor ein paar Tagen wurde der 85-Jährige aus Prag in ein Krankenhaus nach Wien gebracht. Begeistert war er davon nicht. Er glaube nicht, dass es in Österreich bessere Ärzte als in Tschechien gebe, äußerte er in patriotischer Aufwallung. Aber, so fügte er hinzu, dadurch könne er wenigstens seine Familie dort öfter sehen.

Mitte der Vorwoche sahen sich die Wiener Ärzte dann veranlasst, den prominenten Patienten in künstliches Koma zu versetzen. Am Samstag schließlich endete sein Leben im Kreis seiner Familie.

Beim Empfang zu Ehren von Königin Elizabeth II. und Prinz Philip 1996 wird Schwarzenberg dem Königspaar präsentiert. Turek Tomas

2013 scheiterte Schwarzenberg erst in der Stichwahl um das Präsidentenamt. Matej Divizna

Auf der Weltbühne, 2008 mit US-Außenministerin Condoleezza Rice. Michal Kamaryt

(FILES) Former Czech Foreign Minister and former Chairman of TOP 09 party Karel Schwarzenberg (C) talks to the media at the election headquarter of the 'SPOLU' (Together) coalition in Prague, during the Czech parliamentary elections in Prague, on October 9, 2021. Karel Schwarzenberg, a former Czech foreign minister and aide to late president Vaclav Havel, has died aged 85, his party said on its website on November 12, 2023.. (Photo by Michal Cizek / AFP) APA / AFP / Michal Cizek

In offizieller Mission in Wien beim Treffen mit Außenministerin Ursula Plassnik im Jahr 2008. Samuel Kubani