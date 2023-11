Gaza: Schwere Kämpfe in Spitalsnähe

Foto aus dem al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt, in dessen Umgebung es schwere Kämpfe gibt.

Foto aus dem al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt, in dessen Umgebung es schwere Kämpfe gibt. AFP/Ismail Zanoun

Zustände im Krankenhaus al-Shifa verschärft, laues Ergebnis bei moslemischem Gipfeltreffen in Riad.

Ungeachtet anhaltender Kämpfe im Gazastreifen hat Israels Armee am Sonntag erneut ein mehrere Stunden langes Zeitfenster geöffnet, damit Zivilisten in dem Gebiet nach Süden Richtung ägyptischer Grenze fliehen konnten. Inkludiert war offenbar ein Korridor zwischen dem al-Shifa-Krankenhaus, dem größten in Gaza, und einer Verbindungsstraße Richtung Süden.

Die Gegend um das Spital blieb Schauplatz von Kämpfen bzw. israelischen Angriffen. Israel wirft der in Gaza herrschenden Hamas vor, das Spital so wie andere medizinische Einrichtungen als Tarnobjekt und Schutzschild für Kämpfer zu missbrauchen. Vorwürfe der Hamas, das Krankenhaus zu beschießen, wurden zurückgewiesen; dafür kam am Sonntag das Angebot, beim Abtransport zumindest von Babys und Kindern aus dem Spital zu helfen. Ein Chirurg, der für Ärzte ohne Grenzen arbeitet, hatte zuvor über den Tod von Frühchen wegen Stromausfällen berichtet.