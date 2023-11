Zwei neue Türme für die Sagrada Família

Die beiden 135 Meter hohen Türme wurden geweiht und erstmals beleuchtet. Mit deren Fertigstellung nähert sich der Bau der Sagrada Família langsam seiner Vollendung - an ihr wird seit 141 Jahren gebaut.

Zwei neue Türme der Sagrada Família in Barcelona im Nordosten Spaniens sind am Sonntagabend erstmals beleuchtet worden. Erzbischof Juan José Omella hatte die beiden 135 Meter hohen Türme, deren Bau im September fertiggestellt worden war, zuvor feierlich geweiht. Anschließend strahlten erstmals die Spitzen aller vier Evangelistentürme eindrucksvoll im Dunkeln. An der weltberühmten Basilika des katalanischen Architekten Antoni Gaudí wird seit 141 Jahren gebaut.

Sie ist das meistbesuchte Wahrzeichen Barcelonas. Die beiden neuen Türme sind den Evangelisten Matthäus und Johannes gewidmet, ihre Spitzen sind mit riesigen weißen Figuren eines Menschen und eines Adlers geschmückt. Die anderen beiden Evangelistentürme, die den Evangelisten Lukas und Markus gewidmet sind und einen Stier und einen Löwen an der Spitze tragen, wurden 2022 fertiggestellt.

Bau sollte eigentlich 2024 abgeschlossen sein

Mit der Fertigstellung der zwei Evangelistentürme nähert sich der Bau der Sagrada Família langsam seiner Vollendung. Im Bau ist allerdings immer noch der 172,5 Meter hohe Hauptturm, der Jesus Christus gewidmet sein soll. Gaudí hatte 1882 ohne Baugenehmigung mit dem Bau seiner Kirche begonnen. Er arbeitete unverdrossen an seinem Werk, bis er im Juni 1926 von einer Straßenbahn erfasst wurde und starb.

Eigentlich sollte die Basilika bis zum 100. Todestag Gaudís im Jahr 2026 fertig werden - die Bauarbeiten wurden in der Corona-Pandemie aber zeitweise unterbrochen und haben sich stark verzögert. „Wenn wir nicht noch ein so großes Problem wie die Pandemie bekommen, wird die Sagrada Família in maximal zehn Jahren fertig sein“, sagte der Präsident ihres Verwaltungsrates, Esteve Camps, am Sonntag der Lokalzeitung „La Vanguardia“. (APA/AFP)