Taylor Swift besingt und küsst Travis Kelce. Alles Karma?

Dass Taylor Swift und der Footballspieler Travis Kelce ein Paar sein könnten, wird seit Wochen besprochen. Jetzt gibt es Beweise.

Ist es offiziell? Taylor Swift hat bei einem Konzert in Buenos Aires eine Songzeile für ihren vermeintlich neuen Lebensgefährten umgedichtet. Aus „Karma is the guy on the screen“ wurde „Karma is the guy on the Chiefs“. Gemeint ist der Profi-Footballspieler Travis Kelce, verpflichtet bei den Kansas City Chiefs. Er stand bei dem Konzert auch im Stadion und freute sich ganz offensichtlich über den akustischen Blumenstrauß. Neben ihm sieht man übrigens Swifts Vater. Er dürfte mit der Verbindung einverstanden sein.

Und als wäre das nicht schon genug Romantik für einen Tag, in einem weiteren Clip sieht man das, worauf alle Swiefties, so nennen sich die Fans der Künstlerin, lange gewartet haben. Taylor Swift läuft von der Bühne, fällt Travis Kelce in die Arme und ja, ja, sie küssen sich. Kreisch!

Swift hatte zuvor ein paar Spiele der Kansas City Chiefs besucht. Laut einer Statistik des Fernsehsenders CBS spielte er besser, wenn sie im Stadion war. Alles Karma. (sh)