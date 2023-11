Alarmfahndung nach entflohenem Häftling in Wiener Neustadt

Der Jugendliche hätte von der Justizanstalt Gerasdorf für eine Untersuchung nach Wiener Neustadt gebracht werden sollen. Am Klinikgelände gelang ihm die Flucht.

Ein Häftling ist am Montag in Wiener Neustadt geflüchtet. Eine Alarmfahndung, bei der auch ein Hubschrauber in Einsatz steht, sei im Laufen, bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner einen „Kurier“-Onlinebericht. Der Insasse sollte am Vormittag von Justizbeamten aus dem Justizanstalt für Jugendliche in Gerasdorf (Bezirk Neunkirchen) nach Wiener Neustadt gebracht werden, wo eine Untersuchung auf dem Programm stand.

Dem Bericht zufolge gelang dem Gefangenen gegen 11.30 Uhr auf dem Klinikgelände die Flucht. Er soll Handschellen getragen haben. Nähere Details waren vorerst nicht bekannt. (APA)