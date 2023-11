Studien-Hotspots in Niederösterreich

Gestalten wird an der New Design University groß geschrieben.

Gestalten wird an der New Design University groß geschrieben. ©Severin Wurnig

Egal ob nach der Matura oder als Weiterbildung: Studieren eröffnet neue Möglichkeiten und erweitert den beruflichen Horizont. Die NÖ Hochschullandschaft hat sich seit vielen Jahren im Bereich der tertiären Bildung stark weiterentwickelt und bietet abwechslungsreiche Ausbildungsmöglichkeiten an.

In Niederösterreich gibt es alleine an den Fachhochschulen über 100 Studiengänge. Die großen Studien-Hotspots sind Krems, St. Pölten und Wiener Neustadt. Es gibt aber auch Möglichkeiten in Baden, Heiligenkreuz, Mauer, Mistelbach, Trumau, Tulln und Wieselburg.

In Krems hat sich ein starker medizinischer Schwerpunkt herauskristallisiert. An der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften und der Danube Private University werden unter anderem angehende Humanmedizinerinnen und –mediziner ausgebildet. Am IMC Krems gibt es zum Beispiel den Bachelor-Studiengang „Medical and Pharmaceutical Biotechnology“. In dem englischen Studiengang geht es speziell um die sogenannte „rote Biotechnologie“, ein Unterbereich der Biotechnologie, in der es speziell um den medizinischen Bereich geht. Dieser umfasst die Entwicklung von Medikamenten und die Verfahrenstechniken, die dabei angewandt werden. Ab dem Frühjahr 2024 bietet das IMC Krems die Möglichkeit, ein Bachelor-Studium für Gesundheits- und Krankenpflege in Horn zu absolvieren.

Ebenfalls in Krems befindet sich die Kirchlich Pädagogische Hochschule Wien/Krems und die Universität für Weiterbildung Krems. Letztere bietet für Personen, die schon arbeiten und sich mit Bildern auseinandersetzen oder dies in Zukunft möchten, den Master in Bildwissenschaft an. Das Studium ist berufsbegleitend und es gibt die Möglichkeit sich in den Bereichen Fotografie, Ausstellungsdesign und –management sowie im digitalen Sammlungsmanagement zu spezialisieren.

Die Fachhochschule St. Pölten, die New Design University und die Bertha von Suttner Privatuniversität machen St. Pölten zu einem attraktiven Hochschulstandort.

An der New Design University dreht sich alles um Gestaltung und Design. So bietet sie als einzige Universität in Österreich, Innenarchitektur als eigenes Studium an. Technik, Gesundheit, Soziales und Kommunikation sind die Hauptbereiche der Fachhochschule St. Pölten. Zum Beispiel können im Cyber Defense Center Studierende des Bachelor-Studiengangs „IT Security“ wichtige Fähigkeiten rund um das Entdecken und Erforschen von schädlichen Aktivitäten lernen.

Die FH St. Pölten bildet Studierende zum Thema IT Security aus. ©Peter Rauchecker

Im technischen Bereich gibt es einen weiteren großen Hotspot in Niederösterreich: Wiener Neustadt. Die Fachhochschule Wiener Neustadt hat ihre Schwerpunkte in Technik, Wirtschaft, Gesundheit und Sport. Ein spezieller Fokus wird dabei auf die Luft- und Raumfahrttechnik gelegt, natürlich mit der entsprechenden Infrastruktur:

In den Labors gibt es zum Beispiel Vakuumkammern, Testeinrichtungen für die Entwicklung von Satelliten oder einen Windkanal.

Studiengänge zum Thema Nachhaltigkeit oder Energiemanagement am Campus Wieselburg der FHWN. ©FHWN

Am Campus Wieselburg der FH Wiener Neustadt steht die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Dort werden Studiengänge wie „Nachhaltige Produktion & Kreislaufwirtschaft“, „Eco Design“ oder „Regenerative Energiesysteme & technisches Energiemanagement“ angeboten.