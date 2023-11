Ab 2024 wird der neu ins Leben gerufene „Seda“-Preis vergeben. Insgesamt sind sieben Kulturinstitutionen beteiligt, darunter auch das ImPulsTanz-Festival.

Mit dem „Salavisa European Dance Award“ (Seda) gibt es ab 2024 einen neuen, mit 150.000 Euro dotierten europäischen Tanzpreis. Die Initiative geht von der Calouste Gulbenkian Stiftung in Lissabon aus, beteiligt sind sieben europäische Kulturinstitutionen - darunter auch das ImPulsTanz-Festival in Wien, wurde am Dienstag bekannt gegeben. Der künftig biennal vergebene Preis sei demnach der international höchstdotierte Preis für zeitgenössischen Tanz.

Die Auszeichnung richtet sich „an vielversprechende Künstler*innen aus der ganzen Welt, die bereits begonnen haben, sich eine internationale Reputation aufzubauen“, wie es heißt. Das Preisgeld soll der Entwicklungsförderung dienen und die Künstlerinnen und Künstler substanziell dabei unterstützen, im Folgejahr der Preisverleihung eine Produktion zu realisieren, die dann von allen teilnehmenden Einrichtungen des Partnernetzwerks gezeigt werden soll. Die erste Preisverleihung findet am 27. November 2024 in Lissabon statt.

Zuvor kann jede Partnerinstitution - neben ImPulsTanz sind u.a. die Biennale de la Danse / Maison de la Danse aus Lyon, das Dansehallerne in Kopenhagen oder Sadler's Wells aus London vertreten - drei Vorschläge möglicher Preisträger einreichen, wofür die Institutionen mit internationalen Expertinnen und Experten im Bereich des zeitgenössischen Tanzes zusammenarbeiten. Aus der Liste von insgesamt maximal 21 Nominierten wählt der Nominierungsausschuss, dem kommendes Jahr u.a. ImPulsTanz-Leiter Karl Regensburger angehört, fünf Finalisten aus. Den Preis vergibt schließlich eine internationale Jury. (APA)

www.impulstanz.com/de/aid1771/