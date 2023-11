Mister Brexit zieht ins Dschungelcamp

Der frühere Abgeordneter Nigel Farage nimmt an der TV-Serie teil und will Tory-Chef werden. Die Konservativen sind besorgt.

London. „Die Gerüchte sind wahr… Wir sehen uns im Dschungel!“ So twitterte Nigel Farage und setzte ein Känguru-Emoji dazu. Kurz darauf landete er im australischen Brisbane, unweit des Drehorts der neusten Staffel von „I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!“. Angeblich hat noch kein Dschungel-Star so viel Geld einkassiert wie Farage, um sich beim Verzehr von Würmern und Stierhoden filmen zu lassen. Aber für den Politiker dürfte noch etwas anderes ausschlaggebend sein: Es ist der jüngste Versuch des Rechtspopulisten, Aufmerksamkeit zu erregen und seine Medienpräsenz zu erhöhen.