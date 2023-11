Infineon schreibt Rekordgewinn und erhöht Dividende

Der Firmensitz der Infineon Technologies AG in Neubiberg.

Der Firmensitz der Infineon Technologies AG in Neubiberg. Imago / Imago Stock&people

Der deutsche Chiphersteller Infineon schreibt Rekorde beim Umsatz und Gewinn. Die Erlöse stiegen um 15 Prozent. Es soll eine Steigerung der Dividende folgen.

Mitten in einer milliardenschweren Investitionsoffensive hat Infineon Rekordwerte bei Umsatz und Gewinn erzielt. Die Erlöse stiegen im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 um 15 Prozent auf 16,31 Mrd. Euro, teilte der deutsche Chiphersteller am Mittwoch mit. Das Segment-Ergebnis habe doppelt so stark auf 4,4 Mrd. Euro zugelegt.

Infineon-Dividende wird auf 0,35 je Aktie erhöht

Für das laufende Geschäftsjahr stellte der Konzern einen Umsatz von 17 Mrd. Euro plus/minus 500 Mio. Euro in Aussicht. Außerdem soll die Dividende von 0,32 auf 0,35 Euro je Aktie steigen.

Infineon Österreich mit Hauptsitz in Villach erzielte im Geschäftsjahr 2022 mit knapp 5.500 Beschäftigten - davon rund 2.400 in Forschung & Entwicklung - einen Umsatz von 5,2 Mrd. Euro. (APA)