Emma Hayes, die bestbezahlte Teamchefin der Welt

Amerika statt Chelsea, Teamchefin statt Klubfußball: Emma Hayes, 47, wechselt den Job und begeistert in den USA, weil sie Grenzen des „Equal Pay“ sprengen soll.

Der US-Fußballverband macht Emma Hayes nach eigenen Angaben zur am besten bezahlten Fußballtrainerin der Welt. Die 47 Jahre alte Engländerin werde die Saison beim FC Chelsea noch beenden und dann zwei Monate vor den Olympischen Spielen in Paris die Frauen-Nationalmannschaft der USA übernehmen, teilte der Verband mit. Wie hoch das Gehalt von Hayes tatsächlich sein wird, blieb unklar. Bis zu ihrer Übernahme bleibt Twila Kilgore als Interims-Lösung in der Verantwortung. Kilgore soll dann als Co-Trainerin beim Team bleiben.

„Eine große Ehre“

„Es ist eine große Ehre die Gelegenheit zu bekommen, das unglaublichste Team in der Geschichte des weltweiten Fußballs zu trainieren“, sagte Hayes. Sie habe lange davon geträumt, die US-Damen trainieren zu dürfen. Schon seit Wochen war in den US-Medien über ihre bevorstehende Verpflichtung berichtet worden.

Hayes trainiert die Frauen des FC Chelsea seit 2012 und führte sie in der Zeit unter anderem zu sechs Meisterschaften und fünf FA-Cup-Siegen. 2021 wurde sie vom Weltverband FIFA zur Trainerin des Jahres gekürt. Nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft im Sommer, bei der die US-Fußballerinnen bereits im Achtelfinale ausgeschieden waren, war Trainer Vlatko Andonovski zurückgetreten.