Buchtipp Österreich express: Nahe an der Perfektion

Auf dieses Buch haben viele schon gewartet. Die Kochbuchautorin Katharina Seiser widmet sich der österreichischen Küche: schnell – und wie immer extrem sorgfältig.

Es gibt nicht viele Kochbuchautoren, auf deren Werke man schon hin fiebert. In Österreich hat sich da aber ein Name herauskristallisiert: Katharina Seiser. Sie steht für extrem sorgfältig gemachte Kochbücher, fast schon für eine gewisse Nerdigkeit, wenn es darum geht, Geschmäcker und Konsistenzen auf den Punkt zu treffen.

Für ihr aktuelles Buch hat sie Klassiker und Lieblinge gesammelt und da oder dort vereinfacht, die meisten stehen in einer halben Stunde auf dem Tisch. Es gibt Bröselkarfiol, Paprikahendl und Erdäpfel mit Butter, Apfelradeln und Schneeomelette: durchwegs simpel, aber nahe an der Perfektion. Dazu wie immer Tipps und Varianten. Für alle, die aus wenig Zeit das Beste herausholen wollen.

Gebackene Apfelradel

Zutaten: für 4 Portionen für den Weinbackteig: 1 Ei (L), gut 1/4 TL feines Salz, 1 EL mildes Pflanzenöl, 1 EL Staubzucker, 1 Prise Ceylon-Zimtpulver, 100 g trockener Weißwein, 100 g Weizenmehl (glatt). Außerdem 3–4 aromatische, säuerliche, knackige Äpfel (z. B. Topaz), Saft von ½ Zitrone, 4–5 EL Zimtzucker, ca. 500 ml hoch erhitzbares Pflanzenöl (oder 100–150 g davon Butterschmalz) zum Ausbacken. Für das Preiselbeerobers: ca. 100 ml Obers, 1–2 EL Preiselbeeren mit hohem Fruchtanteil (mind. 60 %)

Zubereitung: Für den Backteig Ei trennen. Eiweiß mit Salz in einem kleinen Mixbecher mit den Quirlen des Handmixers steif schlagen. In einer nicht zu kleinen Rührschüssel Dotter mit Öl, Zucker, Zimt und Weißwein mixen, Mehl kurz einmixen, Schnee mit dem Gummihund unterziehen. Backteig 10 Minuten rasten lassen. Äpfel waschen, schälen, Kerngehäuse ausstechen. Äpfel in 1 cm dicke Scheiben schneiden, je nach Geschmack mit etwas Zitronensaft beträufeln. Zimtzucker in einem Suppenteller ausbreiten. Für das Preiselbeerobers Obers mit den Quirlen des Handmixers steif schlagen, Preiselbeeren entweder schlampig mit dem Löffel einrühren oder kurz einmixen. Öl in einem kleinen Topf auf 170 °C erhitzen. Apfelscheiben mit einer Fleischgabel durch den Backteig ziehen, gut abtropfen lassen und ins heiße Öl gleiten lassen. 1,5–2 Minuten goldgelb backen, mit einem Essstäbchen aus Holz oder einem Holzspießchen wenden, weitere 1,5–2 Minuten backen. Die Apfelringe dunkeln heraußen noch ein wenig nach, d. h. zwar schon hell goldbraun, aber keinesfalls zu dunkel backen. Herausheben, gut abtropfen lassen, auf einem Teller mit Küchenpapier kurz abtupfen, dann aber sofort im Zimtzucker wenden, sonst hält er nicht. Sofort servieren.