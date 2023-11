Warme Herbstleuchten: Stimmungsaufheller mit Strom

Tobia Scarpa legt in der Reedition Leuchtlinien in den Raum: „Eitie“ aus der Lichtkollektion von Cassina.

Tobia Scarpa legt in der Reedition Leuchtlinien in den Raum: „Eitie“ aus der Lichtkollektion von Cassina. Paola Pansini

Vom poetischen Antidesign nackter Glühbirnen und glasierter Keramik.

Ist das schon Antidesign? Oder meint es Davide Groppi ernst mit der Ästhetik? Jedenfalls entdeckt er selbst in den nackten „Glühbirnen“, die an einfachsten Fassungen aus der Wand und der Decke baumeln, auch Poetisches. Und kreierte die Leuchte „Hazard“, die kaum mehr sein will als das nackte Licht, das an einem Stahlnagel hängt. Das Leuchtendesign wirft ziemlich viele Ideen ab für die Gestaltung. Denn es ist nie nur Licht. Es ist immer auch alles andere: Skulptur, Accessoire, Werkzeug, Infrastruktur. Und die Leuchten instrumentalisieren ihr Medium ganz unterschiedlich: Manche streuen es sanft und großflächig, andere setzen es gezielt und punktgenau. Oder sie modellieren es, als wäre es ihr Material, das sie weich formen können wie Wachs. Schließlich ist die warm-weiche Ästhetik der Kerzen bald schon, spätestens ab der Adventzeit, ihr größter Konkurrent in allen Stimmungslagen der Wohnung.