Zunge der Rolling Stones: Indische Göttin Kali war Vorbild

Sie ist rot, sie ist lange und sie ist das weltbekannte Symbol für Rolling Stones: die herausgestreckte Zunge. Rolling Stones-Sänger Mick Jagger hat nun erklärt, woher das Symbol stammt: Er habe sich von der Zunge der Hindu-Göttin Kali inspirieren lassen, verriet er der Zeitung „Times of India“ in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview.

„Mein Bruder reiste schon früh nach Indien. Er gab mir ein paar Bücher zu lesen“, berichtete Jagger während einer Reise nach Mumbai. „1969 suchte ich nach einem Motiv, das ins Auge springt, und da sah ich dieses Bild einer körperlosen Zunge von Kali.“ Er habe die „Inspiration“ an den Künstler John Pasche weitergegeben, der mit dem Zungen-Logo eine „modernistische Version“ davon erschaffen habe.

So wird Kali in Indien oft dargestellt IMAGO/Md Rafayat Haque Khan

Kali ist die hinduistische Göttin der Zeit und der Zerstörung. Sie wird oft als vierarmige Frau mit blauer Haut und weit herausgestreckter Zunge dargestellt. Das Zungen-Logo der Stones war erstmals 1971 auf dem Album „Sticky Fingers“ abgebildet. Es ist seitdem das Erkennungszeichen der Band und laut dem Londoner Victoria and Albert Museum, welches das Original von Pasche in seiner Sammlung hat, eines der weltweit bekanntesten Symbole des Rock'n'Roll. Die Rolling Stones veröffentlichten kürzlich mit „Hackney Diamonds“ ein neues Album. (APA/AFP)