Philippe Sands: Die grausamen Verbrechen der Hamas in Israel haben uns bis ins Mark erschüttert. Zugleich habe ich mit sieben anderen jüdischen Spitzenjuristen in einem offenen Brief auch festgehalten: In dieser Zeit des Schmerzes und Terrors ist es schwierig, aber entscheidend, darauf zu bestehen, dass wir alle nach Recht und Gesetzen leben müssen. Die jüdische Geschichte lehrt uns, dass wir nicht ohne Recht leben können. Es gibt keine Rechtfertigung für die Verbrechen der Hamas. Israel hat ein Recht auf Selbstverteidigung. Aber so wie es uns das Völkerrecht erlaubt, die Verbrechen der Hamas strafrechtlich zu verfolgen, so gibt es auch den Rahmen vor, innerhalb dessen Israel antworten muss. Diese Gesetze gelten ungeachtet dessen, wie schrecklich die von der anderen Seite begangenen Verbrechen sind. Unsere jüdischen Werte erfüllen uns mit der Überzeugung, dass das Gesetz und seine Einhaltung unsere Richtschnur sein müssen.