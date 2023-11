Italienerin soll neunjährigen Sohn als Drogenkurier missbraucht haben

Das Kind sei in mehreren Fällen benutzt worden, um Kunden Rauschgift zuzustellen und Geld in Empfang zu nehmen.

In der süditalienischen Stadt Andria ist eine 35-jährige Frau verhaftet worden, die ihren erst neun Jahre alten Sohn als Drogenkurier missbraucht haben soll. Das Kind wurde nach Angaben der Polizei vom Donnerstag in mindestens acht Fällen benutzt, um Kunden Rauschgift zuzustellen und dafür Geld in Empfang zu nehmen. Die Mutter sei offensichtlich davon ausgegangen, dass das Geschäft auf diese Weise weniger auffällig sei.

Die Aktion flog auf, nachdem der Lebensgefährte der 35-Jährigen bei Drogengeschäften auf frischer Tat ertappt und verhaftet worden war. In der Wohnung des 50 Jahre alten Mannes wurden neben Kokain auch mehrere Waffen sichergestellt. Nach Angaben der Polizei setzte er jedoch aus dem Gefängnis heraus seine Geschäfte fort. Bei der Überwachung kamen die Ermittler dann der Frau auf die Spur.