Wie dieses Kind rechnet . . .

Nein, der feinen englischen Art entspricht diese Vorgehensweise keineswegs: Da hat sich eine junge Frau so sehr angestrengt, um sich entgegen gesellschaftlichen Gepflogenheiten akademisch zu behaupten, macht eine bahnbrechende Entdeckung – und dann fallen ihr drei Kollegen in den Rücken.

Schon in dessen Kindheit stellte die Tante fest: „Das Mädchen ist furchtbar schlau – aus reinem Vergnügen widmet es sich der Arithmetik, und seine Rechnungen sind immer korrekt!“ Da die Eltern akademischen Hintergrund aufwiesen, waren sie bedacht auf eine fundierte Ausbildung ihrer fünf Kinder; die Tochter besuchte sogar eine Schule mit Schwerpunkt auf naturwissenschaftlichen Fächern. Mit gerade einmal 17 Jahren bestand sie die Aufnahmeprüfung an einer Universität von Weltruf und schnitt in ihrem Wunschfach als Beste ab. Das Stipendium, das sie deshalb erhalten sollte, leitete ihr wohlhabender Vater aber kurzerhand an einen weniger bemittelten Kommilitonen weiter.