Robert Preis: Graf Dracula und die Steiermark

Der Grazer Journalist und Krimiautor Robert Preis hat einen ausladenden historischen Roman geschrieben, der die Leserinnen und Leser bis zum Schluss bei der Stange hält.

Eine Frau liegt versteckt in einem Wald und beobachtet, wie auf einer Lichtung ein Mann enthauptet wird. Es ist nicht irgendein Mann, sondern Stjepan Tomašević, der letzte König von Bosnien, und die Frau im Wald ist die Königin, Helena. Sie hört, wie ihr Mann verzweifelt versucht, sein Leben zu retten, dafür auch seine Frau an die Feinde verrät: die Akinci, jene skrupellosen Reiterhorden, die die Osmanen auf ihrem Eroberungszug nach Norden als Vorhut schickten und die mordeten und plünderten und die Menschen in Angst und Schrecken versetzten.