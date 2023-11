Die BBC hat Daten über illegale Einreisen aus den Nachbarländern zusammengetragen. Mehr als 20.000 Ukrainer wurden dagegen bei der illegalen Ausreise geschnappt.

„Was soll ich in der Ukraine tun? Nicht jeder ist ein Kämpfer“, sagte Jewgenij im Interview mit der BBC. „Man muss nicht das ganze Land einsperren. Man kann nicht alle zusammenfangen, wie sie das in der Sowjetunion gemacht haben.“ Jewgenij hält sich inzwischen in einem Auffanglager für ukrainische Flüchtlinge in der Republik Moldau auf und hat um Asyl angesucht.

Jewgenij, ein Bauarbeiter aus Kiew, ist einer von fast 20.000 Männern, die seit Kriegsbeginn bis Ende August nach offiziellen Angaben aus der Ukraine desertiert sind. Das belegen Daten, die die britische TV- und Radiostation in Polen, Ungarn, der Slowakei, Rumänien und Moldau - den Nachbarländern der Ukraine - zusammengetragen hat. Die Dunkelziffer liegt naturgemäß noch höher. Etwas mehr als 20.000 Männer wurden demnach bei der illegalen Einreise geschnappt. Auf Desertation stehen Geldstrafen bis zu 230 Euro und Gefängnisstrafen von bis zu acht Jahren. Viele nahmen die waghalsige Flucht durch den Grenzfluss Theiß in Kauf, viele wiesen falsche Dokumente vor.

Ausnahmebescheinigung kostet um die 4000 Euro

Im August hat Präsident Wolodymyr Selenskij die Korruption in den Einberufungskommissionen angeprangert, die gegen ein Bestechungsgeld von bis zu 4000 Euro eine Freistellung von der Wehrpflicht bescheinigt haben. Die Verantwortlichen wurden ihrer Ämter enthoben, 30 von ihnen stehen unter Anklage. Männer zwischen 18 und 60 Jahren sind in der Ukraine zum Militärdienst verpflichtet, nach der russischen Invasion im Februar 2022 wurde ihnen die Ausreise verwehrt. Ausgenommen davon sind nur Väter von drei Kindern oder mehr und solche mit medizinischen Gründen.

Im zweiten Kriegswinter hat die Ukraine Probleme, neue Reservisten zu rekrutieren. Die 20.000 Deserteure hätten eine Lücke füllen können. Nach offiziellen Angaben machen jene, die sich dem Wehrdienst entziehen wollen, lediglich bis zu fünf Prozent der Wehrpflichtigen aus. Nach US-Schätzungen sind bisher bis zu 70.000 ukrainische Soldaten gefallen. Nach Angaben von Rustem Umerow, des ukrainischen Verteidigungsministers, stehen in der Armee 800.00 Mann unter Waffen.