Nachhaltigkeitspreis für Immobilienprojekte vergeben

Das Stadtentwicklungsprojekt in Traun (Oberösterreich) wurde in der Kategorie „Projekte“ ausgezeichnet. Graumann-Viertel, 2023

Die Gewinner wurden im Rahmen der 14. GBB Konferenz im Palais Pallavicini in Wien gekürt.

Anfang November wurden der Green & Blue Building Award (GBB) im Palais Pallavicini in Wien verliehen. Veranstalter Alexander Ghezzo lud zeitgleich zur GBB-Konferenz, um mit Branchenexperten über die Nachhaltigkeitsaspekte der Immobilienwirtschaft zu diskutieren. Aber wieder zurück zum Award, den das Graumann-Viertel in der Kategorie „Projekte“ für sich entscheiden konnte. Die Jury unter der Leitung von Karin Fuhrmann (TPA Steuerberatung) zeigte sich von der Brownfield-Entwicklung in Traun überzeugen. Denn das Graumannviertel wirkt der Zersiedelung entgegen, entsiegelt und dekontaminiert Flächen und verbindet nachhaltige Technologien.

In der Kategorie „Produkte/Services“ erhielt Georg Fischer Rohrleitungssysteme den Award. Das Hycleen Automation System von GF Piping Systems gewährleistet die Trinkwasserhygiene in komplexen Trinkwasserinstallationen. Weiters stellt es stabile Wassertemperaturen mithilfe von kontrollierten hydraulischen Abgleich in der Zirkulation sicher und protokolliert darüber hinaus die aufgezeichneten Daten.

Weiters ausgezeichnet wurden die sogenannten Top-Einreicher in beiden Kategorien: Dazu zählt die Firma Lindner mit dem Projekt „Loop Prime“, das Pilotprojekt der Süba AG mit 16 Windturbinen zur Stromversorgung für die Baustellen, das Klimaaktiv-zertifizierte Bürogebäude S‘Bärahus in Holzsystembauweise in Feldkirch und das Handelszentrum 16 in der Nähe von Salzburg. Den Award selbst, eine Uhr, hat Upcycling Künstler Andi Preiser aus gebrauchten Fahrradteilen gestaltet. Zudem erhielten die Gewinner einen Bonsaibaum, der im Bonsai-Museum Seeboden gepflanzt wird. Auch 2024 vergeben Ghezzo und TPA gemeinsam die GBB Awards. Mehr Informationen unter: www.gbb-award.at

