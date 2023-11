Schneckenschleim für die Schönheit

Schneckenschleim ist seit einigen Jahren auch in Europa zum beliebten Schönheitsmittel aufgestiegen. Eine Studie warnt zur Vorsicht im direkten Umgang mit den Tieren.

Do it for the gram“ ist so ein Spruch von Influencern, wenn sie etwas tun, um auf Instagram ihre Reichweite zu pflegen, es aber gar nicht so notwendig oder praktisch ist. Sich gigantische Schnecken ins Gesicht zu kleben, wäre so ein Beispiel. Dieses Phänomen hält sich wacker seit 2015. Hobbyzoologen können auf Instagram und TikTok Ostafrikanische Riesenschnecken aller Größen finden, würden sie nach Hautpflegetipps suchen. Seinen Ursprung hat diese Verbindung in koreanischen Kosmetikprodukten, die Schneckenschleim zum Inhalt haben, der allerdings in Laboren gewonnen wird und seit einigen Jahren auch im Westen Freunde gefunden hat.

Für die Haut soll sich der Schleim der Hermaphroditen positiv auswirken, heißt es. Attribute wie feuchtigkeitsspendend und entzündungshemmend stehen im Raum. Die Linzer Medizinerin Hanna Sheu bietet ihren Patientinnen und Patienten schon seit über zehn Jahren Schneckenschleimmasken aus ihrer Heimat Südkorea an, in denen die Sekrete der Arten Bradybaenidae und Achatina verarbeitet sind. „Die wissenschaftliche Datenlage bezüglich der ­Inhaltsstoffe des Schneckenschleims und kleinere klinische Studien gibt es schon zur Genüge“, sagt die Chirurgin. Vor allem nach Laserbehandlungen habe sie damit gute Erfolge erzielt, sagt sie. Allergische Reaktionen oder Unverträglichkeiten konnte sie dabei noch nicht beobachten, sie seien aber nicht auszuschließen.