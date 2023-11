Schlager und Liu Jia Österreichs Jahrhundertsportler

Die Ehrung fand im Rahmen der Wiener Gala „100 Jahre ÖTTV“ statt, die im Wiener Rathaus begeisterte. Stanislas Fraczyk und Rosa Schweizer wurden als Behindertensportler ausgezeichnet, Werner Schlager und Liu Jia sind nun Jahrundertsportler. Die wieder fitte Sofia Polcanova blickt auf 2024 mit Olympia und Heim-EM: „Ich muss punkten!“

Ex-Weltmeister Werner Schlager und die ehemalige Europameisterin Liu Jia sind die Jahrhundertsportler des österreichischen Tischtennisverbandes (ÖTTV). Dieser hat am Freitagabend im Festsaal des Wiener Rathauses seine 100-Jahr-Feier abgehalten, an der Prominenz aus Sport, Wirtschaft und Politik zahlreich teilgenommen hat. Zu den ÖTTV-Behindertensportlern des Jahrhunderts wurden Stanislas Fraczyk und in memoriam Rosa Schweizer gekürt.

Schlager hatte seine mittlerweile 14 und 11 Jahre alten Kinder Nick und Nea dabei, bei seiner u.a. von Sportminister Werner Kogler und ÖTTV-Präsident Wolfgang Gotschke vorgenommenen Ehrung erhielt er bei der Einspielung von Szenen seines WM-Goldcoups von 2003 in Paris Standing Ovations. Der 51-Jährige bedankte sich bei Wegbegleitern wie seinem Vater, seinem langjährigen, ebenfalls anwesend gewesenen Trainer Ferenc Karsai, Ex-Teamkollegen und seiner Familie.

Sie kam als 15-Jährige nach Wien

Liu Jia hatte für die Gala ein Match ihres Pariser Clubs Saint-Denis abgesagt, für die am Montag anstehende nächste Begegnung stieg die 41-Jährige am Sonntag schon wieder in den Flieger. „Als ich als 15-Jährige nach Österreich gekommen bin und nicht einmal gewusst habe, wo das liegt, hätte ich mir nie gedacht, einmal diese Auszeichnung zu erhalten“, meinte Liu Jia, deren zwölfjährige Tochter Anna Fechterin ist. Liu betreut in Linz eine Tischtennis-Riege von U15-Mädchen.

Die Kontinental-Championesse 2005 hat noch ihr siebentes Olympia-Antreten im Fokus, für ein Team-Ticket für die Paris-Spiele 2024 muss es bei den Weltmeisterschaften im Februar in Südkorea ein Top-Ergebnis geben. „Ich versuche, dabei zu helfen“, meinte Liu, für die ganz wichtigen Punkte soll aber auch Sofia Polcanova sorgen. Die Doppel-Europameisterin von München 2022 hat mit den Spielen sowie den Heim-Europameisterschaften im Oktober in Linz 2024 zwei Höhepunkte im Visier.

Polcanova gab Ende Oktober nach viermonatiger Verletzungsphase ihr Comeback. Die Pause habe ihr in Blickrichtung der Spiele noch nicht geschadet. „Ich habe meine Weltranglistenpunkte vom Jahresanfang. Aber langsam muss ich mir Gedanken machen, wie ich diese Punkte verteidige“, sagte die Weltranglisten-22. im Gespräch mit der APA - Austria Presse Agentur. Noch fehle die Konstanz, bei den Champions-League-Niederlagen mit Linz AG Froschberg etwa habe sie schlechter gespielt.

Zur Gala war auch der 64-jährige frühere Olympia-Fünfte Ding Yi gekommen, der bei einem Schweizer Fünftligisten noch immer aktiv ist. Andere aus der Schlager-Generation wie Karl Jindrak oder Chen Weixing wurden ebenso gesehen wie weitere aktuelle Teamakteure bei Männern und Frauen. Fraczyk musste sich erkrankt entschuldigen lassen, der 60-Jährige hat zweimal Paralympics-Gold daheim. Der 1990 nur 46-jährig verstorbene Schweizer holte einst 16 Mal Paralympics-Gold, davon zehn im Tischtennis.