Leidenschaft fürs Lesen - und fürs Leben

Wenn ein Weihnachts-/Christkindlmarkt nicht geöffnet hat, öffnet er nicht mehr. Wer keine Geschenke hat, ist nicht allein. Drei Buch-Tipps für die verbleibenden vier Wochen.

Es wird langsam Zeit. Bitte jetzt nicht an das zu dieser späten Stunde des Jahres scheinbar unvermeidliche Punsch-Trinken denken. Es wird Zeit, vier Wochen bleiben, über Geschenke nachzudenken für andere oder sich selbst. Ist es antiquiert, dabei an Bücher zu denken? Muss es nicht sein.

Aussöhnung mit uns selbst und dem unvollkommenen Leben: Der Titel des neune Buchs des Therapeuten Uwe Böschemeyer (Kneipp Verlag) verrät mehr als so manch anderer.

Die letzten Worte dieser Kolumne kommen heute ausnahmsweise (!) von jemand anderen, Uwe Böschemeyer eben: „Leben ist schön, trotz allem, was zurzeit den Boden unter uns wanken lässt. Mit meiner Leidenschaft fürs Leben möchte ich anstecken. Die dunklen Nachrichten, die Tag für Tag in atemberaubender Geschwindigkeit um unseren wunderbaren Erdball schwirren, erodieren mehr und mehr die Seelen der Menschen. In dieser Intensität müsste Sinnlosigkeit nicht sein. Nein!

dietmar.neuwirth@diepresse.com