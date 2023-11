Tragedia dell’arte im Volkstheater: Goldoni wurde abgemurkst

Premiere. Antonio Latella verspielt in seiner Inszenierung von „Der Diener zweier Herren“ den bösen Charme der Komödie bis zur Erschöpfung.

Wie beginnt man am besten eine tolle Commedia, in der es an der Oberfläche um Liebeswirren, darunter um harte Gesellschaftskritik geht? Carlo Goldoni machte es 1746 bei „Il Servitore di due Padroni“ vor: „Silvio (zu Clarice, ihr die Hand reichend): Hier ist meine Rechte, und damit schenke ich Euch mein ganzes Herz.“ Jeder weiß sofort, worum es geht. Dann dauert es noch eine Weile, bis sich paarweise Herz zu Herzen findet.