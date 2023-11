Robert Pattinson und Suki Waterhouse werden Eltern

Suki Waterhouse, der Star aus „Daisy Jones & The Six“, erwartet zusammen mit dem Schauspieler Robert Pattinson ihr erstes Kind.

Am Sonntag, 19. November betrat die 31-jährige Sängerin die Bühne des Coronoa Capital Festivals in Mexiko City und überraschte das Publikum mit einer Neuigkeit. Aus ihrem engen Mini-Pailletten-Kleid wölbte sich ein kleiner Babybauch. „Ich glitzere heute besonders, weil ich gedacht habe, es könnte euch vielleicht von etwas anderen ablenken, das gerade los ist“, sagte sie zum Einstieg. „Ich bin mir nicht sicher, ob es funktioniert“, fügte sie scherzhaft hinzu. Waterhouse ist seit mehr als fünf Jahren mit dem Schauspieler Robert Pattinson liiert. Das Paar zog während der Covid-Pandemie zusammen nach London, wo er seine Titelrolle als Superheld in „The Batman“ drehte.

In einem Interview mit der „Sunday Times“ im Februar 2023 sprach Waterhouse über ihre Beziehung zu Pattinson. „Ich bin schockiert, dass ich seit fast fünf Jahren so glücklich mit jemandem bin“, sagte sie. Im Mai besuchte das Paar zum ersten Mal gemeinsam die Met Gala. Der „Daisy Jones & The Six“-Star strahlte in einem durchsichtigen Blumenkleid, während der „Twilight“-Star in einer Mischung aus Anzug und Faltenrock auftrat.